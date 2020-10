Il Decreto Agosto è legge: congedi, cig, bonus, tasse, cashback. Tutte le novità in vigore (Di martedì 13 ottobre 2020) (Foto Ansa) Il Decreto Agosto da ieri (12 ottobre 2020) è legge. È stato approvato in via definitiva e senza emendamenti alla Camera, con 265 voti favorevoli, 180 contrari e due astenuti. Un provvedimento che via via è stato ampliato sempre di più, rispetto all’impianto iniziale. Dai 115 articoli del testo varato dal Consiglio dei ministri si è giunti ai 165 articoli di quello convertito in legge. Stop alla riscossione cartelle fino a 15 ottobre, niente seconda rata Imu per alberghi, b&b e strutture ricettive, nuovi contributi a fondo perduto, proroga cassa integrazione, bonus cashback, Fondo casalinghe, rinnovo Reddito di emergenza e tasse sospese spalmate in 24 mesi, aumento delle pensioni di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 ottobre 2020) (Foto Ansa) Ilda ieri (12 ottobre 2020) è. È stato approvato in via definitiva e senza emendamenti alla Camera, con 265 voti favorevoli, 180 contrari e due astenuti. Un provvedimento che via via è stato ampliato sempre di più, rispetto all’impianto iniziale. Dai 115 articoli del testo varato dal Consiglio dei ministri si è giunti ai 165 articoli di quello convertito in. Stop alla riscossione cartelle fino a 15 ottobre, niente seconda rata Imu per alberghi, b&b e strutture ricettive, nuovi contributi a fondo perduto, proroga cassa integrazione,, Fondo casalinghe, rinnovo Reddito di emergenza esospese spalmate in 24 mesi, aumento delle pensioni di ...

