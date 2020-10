Il Cts contro il governo: "La regola dei 6 ospiti a casa ​non ha evidenza scientifica" (Di martedì 13 ottobre 2020) Valentina Dardari Il Comitato tecnico scientifico "smonta" il nuovo Dpcm. E si limita a "prendere atto" della norma voluta dal governo Il nuovo Dpcm è stato firmato dal premier Giuseppe Conte nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre e contiene al suo interno più che divieti veri e propri, dei suggerimenti. Almeno per quanto riguarda il numero massimo di ospiti che si possono ricevere nella propria abitazione: sei per l’esattezza. Infatti, non è passata l’idea, portata avanti dai ministri Roberto Speranza e Dario Franceschini, secondo la quale le forze dell’ordine potessero entrare nelle case private e controllare i documenti dei presenti. Immediatamente si erano sollevate molte polemiche. Di parere contrario anche il presidente del Consiglio e il Quirinale, per cui ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 ottobre 2020) Valentina Dardari Il Comitato tecnico scientifico "smonta" il nuovo Dpcm. E si limita a "prendere atto" della norma voluta dalIl nuovo Dpcm è stato firmato dal premier Giuseppe Conte nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre e contiene al suo interno più che divieti veri e propri, dei suggerimenti. Almeno per quanto riguarda il numero massimo diche si possono ricevere nella propria abitazione: sei per l’esattezza. Infatti, non è passata l’idea, portata avanti dai ministri Roberto Speranza e Dario Franceschini, secondo la quale le forze dell’ordine potessero entrare nelle case private ellare i documenti dei presenti. Immediatamente si erano sollevate molte polemiche. Di parere contrario anche il presidente del Consiglio e il Quirinale, per cui ...

Il parere del Cts Anche il Comitato tecnico scientifico ha espresso il suo parere sulle feste vietate in luoghi sia aperti che chiusi, e le raccomandazioni sul numero di ospiti a casa, spiegando che ...

