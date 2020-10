“Il cibo è il miglior vaccino contro il caos” Parola di Premio Nobel di P Marcato

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) (Questo post è a cura di Pietro– presidente Confimi Industria Alimentare)«Sentiti ringraziamenti al Comitato deiper aver onorato il Wfp con ilper la pace. Questo ricorda in maniera potente al mondo che pace e zero fame vanno di pari passo». Così in un tweet il Programma alimentare mondiale ha ringraziato l’organizzazione norvegese per il prestigiosoricevuto. E l’assegnazione delper la Pace al World Food Programme ha senz’altro stuzzicato la mia curiosità e la voglia di approfondire.Un’organizzazione mondiale che distribuendo, fornisce prospettive di vitae, supporto - anche finanziario - a piccole comunità o famiglie che solo tramite questo aiuto ...