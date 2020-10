«Il caso Pantani», tre interpreti per una leggenda (e il suo dramma) (Di martedì 13 ottobre 2020) Tre Pantani per un solo Pantani. Così accade nel nuovo film Il caso Pantani, in sala dal 12 al 14 ottobre. Tre attori per rappresentare un'anima, quella del Pirata, difficile e complessa, stravolta dagli eventi e precipitata in un tormento infinito, culminato con la drammatica scomparsa il 14 febbraio 2004. Ne «Il caso Pantani», il regista Domenico Ciolfi ha scelto tre interpreti diversi, Marco Palvetti, Brenno Placido e Fabrizio Rongione, proprio per raccontare i tre diversi momenti psicologici del ciclista, dal 1999 (l'inizio della sua fine con l'esclusione dal Giro d'Italia ormai vinto per i valori troppo alti di ematocrito) al 2004. Tre vite in una sola vita, dal campione affermato a quello distrutto che trova la morte nella ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Treper un solo. Così accade nel nuovo film Il, in sala dal 12 al 14 ottobre. Tre attori per rappresentare un'anima, quella del Pirata, difficile e complessa, stravolta dagli eventi e precipitata in un tormento infinito, culminato con latica scomparsa il 14 febbraio 2004. Ne «Il», il regista Domenico Ciolfi ha scelto trediversi, Marco Palvetti, Brenno Placido e Fabrizio Rongione, proprio per raccontare i tre diversi momenti psicologici del ciclista, dal 1999 (l'inizio della sua fine con l'esclusione dal Giro d'Italia ormai vinto per i valori troppo alti di ematocrito) al 2004. Tre vite in una sola vita, dal campione affermato a quello distrutto che trova la morte nella ...

