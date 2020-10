Il cambiamento climatico modifica gli animali. Ecco come diventeranno orsi polari e meduse (Di martedì 13 ottobre 2020) Stanno facendo il giro del web alcune immagini che mostrano come potrebbero apparire alcuni dei nostri animali preferiti se la crisi climatica dovesse persistere. Le previsioni del naturalista Steve Backshall, volto noto della tv britannica, sono state riprese da Bulb, la più grande compagnia di energia verde del Regno Unito. Le immagini risultano fortemente indigeste per tutti gli amanti degli animali, in particolare per i fan dell’orso polare in via di estinzione. Nelle illustrazioni si vedono cinque animali terrestri e marini, mostrati nella maniera in cui potrebbero adattarsi nei prossimi 100 anni per evitare l’estinzione a causa dell’inquinamento da carbonio e dalla sostenibilità ambientale sempre più carente. Il WWF ha previsto che fino alla metà delle specie ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) Stanno facendo il giro del web alcune immagini che mostranopotrebbero apparire alcuni dei nostripreferiti se la crisi climatica dovesse persistere. Le previsioni del naturalista Steve Backshall, volto noto della tv britannica, sono state riprese da Bulb, la più grande compagnia di energia verde del Regno Unito. Le immagini risultano fortemente indigeste per tutti gli amanti degli, in particolare per i fan dell’orso polare in via di estinzione. Nelle illustrazioni si vedono cinqueterrestri e marini, mostrati nella maniera in cui potrebbero adattarsi nei prossimi 100 anni per evitare l’estinzione a causa dell’inquinamento da carbonio e dalla sostenibilità ambientale sempre più carente. Il WWF ha previsto che fino alla metà delle specie ...

