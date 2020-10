Il caffè al ginseng fa male la sera? Risponde la medicina

Leggi su giornal

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il caffè al, è una bevanda diventata in breve tempo molto apprezzata e consumata. Nei bar, il preparato per realizzare questo prodotto viene inserito in macchine apposite e miscelato con l’acqua, per essere servito in tazze grandi o piccole e bevuto in sostituzione del caffè tradizionale. Molte persone si chiedono se questa bevanda sia un valido sostituto del caffè classico, ma soprattutto se facciaoppure no. Com’è fatto il caffè al? L’uso delcome piantale vanta antichissime origini. Di recente, la miscela di caffè,e altri ingredienti ha portato in commercio un’alternativa moderna del caffè classico: il caffè al. Dal punto di ...