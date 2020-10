Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi 13 ottobre: i dati della Protezione Civile (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri si sono registrati 4619 contagi e 39 decessi, con un numero minore di tamponi: 85.442. La situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile il primo giorno in cui sono in vigore le nuove restrizioni contenute nel DPCM: articolo in aggiornamento Come sono distribuiti i contagi di ogginelle regioni: in Veneto i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 485 su 11.794 tamponi effettuati. Ci sono 7 nuovi decessi in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva diventano 41 in aumento rispetto a ieri di 4. I ricoverati invece ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Ieri si sono registrati 4619 contagi e 39 decessi, con un numero minore di tamponi: 85.442. La situazione aggiornata dei contagi diincon ildidel MinisteroSalute e iil primo giorno in cui sono in vigore le nuove restrizioni contenute nel DPCM: articolo in aggiornamento Come sono distribuiti i contagi dinelle regioni: in Veneto i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 485 su 11.794 tamponi effettuati. Ci sono 7 nuovi decessi in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva diventano 41 in aumento rispetto a ieri di 4. I ricoverati invece ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conosc… - DPCgov : ??Martedì #6ottobre ????#allertaGIALLA in sei regioni. ??Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di… - Regione_Sicilia : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livel… - franconemarisa : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livel… - bc_emergenza : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conoscere il livel… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Coronavirus oggi, bollettino Covid 13 ottobre. Contagi più che raddoppiati nelle Marche il Resto del Carlino Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi 13 ottobre: i dati della Protezione Civile

La situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile il primo giorno in cui sono in vigore le nuove ...

Bollettino coronavirus Italia 13 ottobre/ Dati Min Salute: Dpcm, resta nodo trasporti

Bollettino Ministero della Salute, dati coronavirus Italia oggi 13 ottobre: casi, morti, ricoveri e diffusione contagio. Nuovo Dpcm, resta il nodo trasporti ...

La situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile il primo giorno in cui sono in vigore le nuove ...Bollettino Ministero della Salute, dati coronavirus Italia oggi 13 ottobre: casi, morti, ricoveri e diffusione contagio. Nuovo Dpcm, resta il nodo trasporti ...