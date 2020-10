Il bacio gay del misterioso cantante: tutti puntano il dito su Ligabue e lui interviene (Di martedì 13 ottobre 2020) Parla Ligabue, il sospettato numero uno Nel mondo del gossip, gira giorni uno scatto censurato che ritraeva un bacio tra due uomini, rumors assicuravano che uno dei due fosse un cantante famoso e tutti hanno scommesso sul celebre Ligabue. Lo scoop era stato lanciato da Dagospia. I due si baciano davanti ad una stazione di Milano. Uno dei due ha i capelli folti color sale e pepe, mentre l’altro è pelato. Quest’ultimo stringe a sè il lato B dell’altro, tanta è la passione. Pochi particolari riescono a scorgersi, ma è stato proprio un accessorio che ha immediatamente indirizzato tutto il sospetto su Ligabue: l’anello sull’anulare della mano sinistra. Ma ecco un altro particolare, proprio in quella mano, che riesce a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Parla, il sospettato numero uno Nel mondo del gossip, gira giorni uno scatto censurato che ritraeva untra due uomini, rumors assicuravano che uno dei due fosse unfamoso ehanno scommesso sul celebre. Lo scoop era stato lanciato da Dagospia. I due si baciano davanti ad una stazione di Milano. Uno dei due ha i capelli folti color sale e pepe, mentre l’altro è pelato. Quest’ultimo stringe a sè il lato B dell’altro, tanta è la passione. Pochi particolari riescono a scorgersi, ma è stato proprio un accessorio che ha immediatamente indirizzato tutto il sospetto su: l’anello sull’anulare della mano sinistra. Ma ecco un altro particolare, proprio in quella mano, che riesce a ...

