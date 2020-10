Iconize replica a Barbara D’Urso e Soleil: “È bullismo, mi hanno venduto, io non sto bene” (FOTO) (Di martedì 13 ottobre 2020) Poco fa Iconize è tornato sui social per replicare alla sfuriata di Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso e per rispondere a Soleil Sorge. Il cantante è apparso molto provato ed ha dichiarato di essere davvero schifato da tutta questa situazione. Il giovane ha continuato a ribadire la sua versione dei fatti relativa alla violenza fisica subita ed ha aggiunto anche altro. In particolar modo ha detto che adesso, a causa di quanto accaduto in televisione, sta subendo anche una violenza psicologia. Vediamo tutti i dettagli. Lo sfogo di Iconize contro Barbara D’Urso Dopo la sfuriata di Barbara D’Urso e le dichiarazioni pesantissime di Soleil, Iconize ha deciso di replicare ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 13 ottobre 2020) Poco faè tornato sui social perre alla sfuriata diD’Urso a Live non è la D’Urso e per rispondere aSorge. Il cantante è apparso molto provato ed ha dichiarato di essere davvero schifato da tutta questa situazione. Il giovane ha continuato a ribadire la sua versione dei fatti relativa alla violenza fisica subita ed ha aggiunto anche altro. In particolar modo ha detto che adesso, a causa di quanto accaduto in televisione, sta subendo anche una violenza psicologia. Vediamo tutti i dettagli. Lo sfogo dicontroD’Urso Dopo la sfuriata diD’Urso e le dichiarazioni pesantissime diha deciso dire ...

trash_italiano : Soleil Sorge replica ad Iconize e lancia un’altra bomba: 'si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per a… - NethipEdien2000 : RT @gayit: Iconize risponde alle accuse di Soleil: 'Venduto per due spicci, abbiate pietà di me' (VIDEO) - chry_mil : RT @msocialmagazine: Soleil Stasi replica a ICONIZE: “…l’unico colpevole di aver fatto quel che ha fatto è lui e dovrebbe vergognarsi!” #so… - DonnaGlamour : Iconize rompe il silenzio: “Quella che sto subendo è violenza psicologica” - gossipblogit : Iconize: “Sto subendo violenza psicologica, Soleil mi ha svenduto”. Arriva la replica -