I rifiuti urbani in Italia | il nuovo Green book | fatturato da 10 miliardi e oltre 95mila occupati

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il settoreinsi sta avviando verso una serie di riforme strutturali ma restano ancora tante difficoltà da superare, soprattutto gli investimenti per fronteggiare il fabbisogno impiantistico, l’abbattimento dei tempi e lo snellimento delle procedure autorizzative, l’accettazione sociale, il processo di governance locale e il superamento della frammentazione gestionale. Questa la fotografia scattata dal2020, il rapporto sul settore deiina cura della Fondazione Utilitatis e promosso da Util, presentato oggi a Roma. In questa ottava edizione – in cui si parla dello stato dell’arte della gestione del ciclo dei, ...

Il nuovo Green Book: settore puo' contribuire a rilancio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ott - Il settore rifiuti in Italia si sta avviando verso una serie di riforme strutturali e puo' cont ...Tasso riciclo sopra media Ue. Spesa media 310 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ott - La produzione di rifiuti urbani e assimilati in Italia ammonta a circa 30 milioni di tonnellate ...