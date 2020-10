“I lockdown stanno uccidendo i Paesi”. Trump (negativo al Covid) riprende il tour elettorale (Di martedì 13 ottobre 2020) Sanford, 13 ott – Bagno di folla per Donald Trump che torna a fare comizi a pochissimi giorni dal ricovero per Covid-19. Il presidente Usa a Sanford, in Florida, appare in gran forma: “Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso…”, dice ai suoi sostenitori in visibilio per la notizia del risultato negativo al test. “Four more years!“, “altri quattro anni” alla Casa Bianca, hanno cantato in coro dalla platea del comizio. “Trump negativo al Covid-19 diversi giorni di seguito” Il medico della Casa Bianca infatti, dopo aver annunciato che il presidente non era più contagioso, ha confermato che è risultato negativo al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Sanford, 13 ott – Bagno di folla per Donaldche torna a fare comizi a pochissimi giorni dal ricovero per-19. Il presidente Usa a Sanford, in Florida, appare in gran forma: “Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso…”, dice ai suoi sostenitori in visibilio per la notizia del risultatoal test. “Four more years!“, “altri quattro anni” alla Casa Bianca, hanno cantato in coro dalla platea del comizio. “al-19 diversi giorni di seguito” Il medico della Casa Bianca infatti, dopo aver annunciato che il presidente non era più contagioso, ha confermato che è risultatoal ...

Il mondo sportivo è stato tra i più colpiti durante il lockdown e nelle settimane successive: è stato tra gli ultimi settori a riprendere, soprattutto lo sport di base, e ancora i numeri della ripresa ...

La necessità di aiuti. La paura di vedere tutti in ginocchio. Il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, ha richiamato il governo alle proprie responsabilità e ha sottolineato i rischi "coll ...

Il mondo sportivo è stato tra i più colpiti durante il lockdown e nelle settimane successive: è stato tra gli ultimi settori a riprendere, soprattutto lo sport di base, e ancora i numeri della ripresa sono bassi. La necessità di aiuti. La paura di vedere tutti in ginocchio. Il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, ha richiamato il governo alle proprie responsabilità e ha sottolineato i rischi collegati alle nuove misure restrittive.