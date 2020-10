I dati sul coronavirus di oggi, martedì 13 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italiasono stati registrati 5.901 nuovi casi di contagio da coronavirus e 41 decessi, per un totale di 365.467 casi e 36.246 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 5.590 (317 in più rispetto a Leggi su ilpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italiasono stati registrati 5.901 nuovi casi di contagio dae 41 decessi, per un totale di 365.467 casi e 36.246 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 5.590 (317 in più rispetto a

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: I dati dell’Agcom. Il leghista sconfitto anche alle comunali, ma in… - Agenzia_Ansa : #Covid, l'app #Immuni raggiunge quasi 8 milioni di download, con un balzo di oltre 1 milione in meno di una settima… - fattoquotidiano : Una delle ragioni per le quali i dati che l’Agcom pubblica ogni mese sul pluralismo in tv spesso non lasciano tracc… - agronolanonews : ?? #CoronaVirus, i dati aggiornati sul #nolano e in #Campania. Ecco la situazione, comune per comune... [13 ottobre… - cdghietta : RT @RaiNews: I dati sul #Coronavirus di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 12 ottobre Il Post Guida alle anticipazioni dai fondi pensione

Dalla salute alla casa, passando dalle cosiddette “ulteriori esigenze”, ecco cosa occorre sapere per ottenere denaro dal proprio conto previdenziale ...

Covid, Toti: "Il Governo pensi ai matrimoni, ai controlli e al Tpl"

Il presidente della Regione Liguria interviene sulla lettera inviata dalla Conferenza delle Regioni sul nuovo Dpcm ...

Dalla salute alla casa, passando dalle cosiddette “ulteriori esigenze”, ecco cosa occorre sapere per ottenere denaro dal proprio conto previdenziale ...Il presidente della Regione Liguria interviene sulla lettera inviata dalla Conferenza delle Regioni sul nuovo Dpcm ...