I commercianti di Palermo si ribellano al pizzo | 20 mafiosi arrestati Il racket sulle serate | il consiglio al cantante | «Fai il tatuaggio di Falcone e Borsellino e non hai problemi»

(Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo anni di, silenzio e umiliazioni, qualcuno ha deciso di ribellarsi al sistema criminale che vessavaattività commerciali della zona e ha deciso di denunciare. L’atto di ribellione alla mafia dei negozianti del quartiere Borgo Vecchio diha portato al fermo di 20 persone. Si tratta di boss, gregari ed esattori che, a vario titolo, sono accusati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, ai furti e alla ricettazione, tentato omicidio aggravato, estorsioni e danneggiamenti. Le denunce spontanee delle vittime riguardavano 13 uomini del clan. L’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sotto la guida del procuratore Francesco Lo Voi, ha portato all’individuazione di almeno altre sette persone del mandamento mafioso di Porta ...

Duro colpo alla famiglia mafiosa di Palermo Borgo Vecchio: con l’operazione “Resilienza” i carabinieri del Comando provinciale hanno fermato 20 persone, ritenute a vario titolo responsabili di associa ...L’area industriale di Brancaccio, a Palermo, vede la luce in fondo al ... si era fatta portavoce delle istanze di imprenditori e commercianti che si erano riuniti in un comitato per spingere ...