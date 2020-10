I calciatori del Napoli sono tutti negativi al Covid-19 | la nota ufficiale del club

capuanogio : #Galliani: 'Se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative Uefa: se hai 13 giocatori, devi giocare.… - OfficialASRoma : ??? Il 7 ottobre del 2012, all’Olimpico si celebravano i primi 11 calciatori giallorossi entrati a far parte della H… - ZZiliani : @capuanogio Mica tanto Bravo direi. Il diritto di partire del Genoa con accertato contagio in corso supera quindi i… - AroundJuventus : @GiErre7 @Andre_Dalma @ZZiliani Hanno forse militarmente bloccato il charter del Napoli, quello pronto a portarli a… - titty_napoli : RT @duppli: Il presidente del Genoa Preziosi, sì quello che insieme ad Agnelli ha formato il “polo del protogolloh”, quel presiente del Gen… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatori del

Sky Sport

L'attaccante del Lione è in scadenza a fine stagione ... Manchester City per Georginio Wijnaldum ed Eric Garcia, altri due calciatori a invano inseguiti durante l'estate. (ITALPRESS).Una domanda ricorrente che i fantallenatori ci pongono sui canali social e non solo è: come dividere il budget all'asta del Fantacalcio? Prenderemo come riferimento una base d’asta da 500 crediti, par ...