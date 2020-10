Hyundai Kona Electric - Presa per un giorno [Day 3] - VIDEO (Di martedì 13 ottobre 2020) Con 484 km dichiarati lansia da autonomia si allevia. La Hyundai Kona Electric ha il grande merito di rendere meno angosciante quella caccia al tesoro che è la ricerca della colonnina, l'incubo degli automobilisti vecchio stampo. E poco importa se i chilometri effettivi, rilevati dal nostro Centro Prove, sono 360: la percorrenza garantita è comunque notevole. La Kona, poi, fa di più: è lunga il giusto, non terrorizza doverla parcheggiare ed è ospitale se si viaggia in quattro o cinque (meglio nel primo caso). accattivante esteticamente, curata nelle finiture e ricca di dotazioni nella versione top, l'Exellence. I 204 CV garantiscono prestazioni molto interessanti, specie se, come per tutte le auto a emissioni zero, parliamo di accelerazione. Insomma, la Kona racchiude ... Leggi su quattroruote (Di martedì 13 ottobre 2020) Con 484 km dichiarati lansia da autonomia si allevia. Laha il grande merito di rendere meno angosciante quella caccia al tesoro che è la ricerca della colonnina, l'incubo degli automobilisti vecchio stampo. E poco importa se i chilometri effettivi, rilevati dal nostro Centro Prove, sono 360: la percorrenza garantita è comunque notevole. La, poi, fa di più: è lunga il giusto, non terrorizza doverla parcheggiare ed è ospitale se si viaggia in quattro o cinque (meglio nel primo caso). accattivante esteticamente, curata nelle finiture e ricca di dotazioni nella versione top, l'Exellence. I 204 CV garantiscono prestazioni molto interessanti, specie se, come per tutte le auto a emissioni zero, parliamo di accelerazione. Insomma, laracchiude ...

