“Ho ucciso mia figlia di 2 anni in preda alla stregoneria fatta dalla famiglia di sua madre”: la tesi difensiva dell’omicida di Cremona (Di martedì 13 ottobre 2020) Ha ucciso la figlia di due anni in un momento di follia a suo dire causato dalla stregoneria fatta dalla famiglia della madre della bambina. E’ questa la tesi difensiva di Kouao Jacob Danho, 38anni, ivoriano, che circa un anno fa ha ammazzato a coltellate la piccola Gloria a Cremona. Per questo delitto l’uomo (reo confesso) sta affrontando un processo in Corte d’Assise. Ed è proprio davanti ai giudici (Anna di Martino, Francesco Beraglia e sei popolari) che l’imputato ha raccontato la storia della magia nera, accusando la sua ex compagna Audrey e una santona che la donna frequentava in Costa d’Avorio e che con lei pregava. Un delitto, ha detto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Haladi duein un momento di follia a suo dire causato ddella madre della bambina. E’ questa ladi Kouao Jacob Danho, 38, ivoriano, che circa un anno fa ha ammazzato a coltellate la piccola Gloria a. Per questo delitto l’uomo (reo confesso) sta affrontando un processo in Corte d’Assise. Ed è proprio davanti ai giudici (Anna di Martino, Francesco Beraglia e sei popolari) che l’imputato ha raccontato la storia della magia nera, accusando la sua ex compagna Audrey e una santona che la donna frequentava in Costa d’Avorio e che con lei pregava. Un delitto, ha detto, ...

virginiaraggi : Questa mattina ho deposto una corona al Tempio Maggiore per ricordare il piccolo Stefano Gaj Taché, ucciso nell’att… - clikservernet : “Ho ucciso mia figlia di 2 anni in preda alla stregoneria fatta dalla famiglia di sua madre”: la tesi difensiva del… - Noovyis : (“Ho ucciso mia figlia di 2 anni in preda alla stregoneria fatta dalla famiglia di sua madre”: la tesi difensiva de… - fattoquotidiano : “Ho ucciso mia figlia di 2 anni in preda alla stregoneria fatta dalla famiglia di sua madre”: la tesi difensiva del… - faustacu : Volevo liberare un moscone dalla zanzariera e forse l ho ucciso. Che pena! -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho ucciso Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 21 marzo Corriere della Sera