Hashish in casa, fermato pusher di San Giovanni: deteneva droga in casa. Arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Principe di San Nicandro un uomo che, alla loro vista, si è allontanato velocemente entrando in un edificio. I poliziotti l'hanno raggiunto e bloccato ed hanno rinvenuto nel suo appartamento 15 stecche di Hashish mentre, nella cassetta postale di pertinenza dell'abitazione, altre 90 stecche della stessa sostanza per un peso complessivo di 95 grammi circa. Pasquale Annicelli, napoletano di 47 anni con precedenti di polizia, è stato Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

