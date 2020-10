Guenda Goria | altro che Massimiliano Morra! Il gossip | “Fidanzata fuori dal GF Vip”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Come ogni martedì mattina, anche il 13 ottobre a Mattino Cinque si è parlato di quello che è successo nella diretta del Grande Fratello Vip. Una puntata ancora una volta piena di sorprese l’ultima andata in onda e Federica Panicucci ha dedicato ampio spazio al reality di Alfonso Signorini. Si è parlato degli scivoloni commessi da alcuni concorrenti come Andrea Zelletta, caduto nella provocazione di Franceska Pepe che dallo studio lo ha chiamato più volte “comodino” facendolo innervosire al punto da scoppiare in lacrime. E poi di separazioni sofferte: mentre Pierpaolo continua ad abitare nella Casa, Elisabetta Gregoraci è finita nel cucurio. Ma si è parlato anche di, la figlia di Maria Teresa Ruta. Sono entrate insieme dalla famosa porta rossa, poi il GF Vip le ha separate e ...