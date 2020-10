Guai per Forza Italia ad Avellino: indagato Aufiero, fedelissimo di Martusciello (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La gestione di alcuni appalti pubblici, in particolare la risistemazione di una struttura scolastica, al centro di un’inchiesta della procura di Avellino che ha fatto scattare perquisizioni negli uffici comunali e in casa del sindaco e di alcuni assessori del comune di Pratola Serra. I carabinieri del comando provinciale di Avellino stanno acquisendo in queste ore elementi utili alle indagini che riguardano l’affidamento di lavori. Sarebbero 11 le persone indagate, tra le quali il sindaco Antonio Aufiero, di recente candidato alle elezioni regionali nella lista di Forza Italia, e fedelissimo dell’europarlamentare Fulvio Martusciello, alcuni assessori anche non più in carica e imprenditori impegnati nei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La gestione di alcuni appalti pubblici, in particolare la risistemazione di una struttura scolastica, al centro di un’inchiesta della procura diche ha fatto scattare perquisizioni negli uffici comunali e in casa del sindaco e di alcuni assessori del comune di Pratola Serra. I carabinieri del comando provinciale distanno acquisendo in queste ore elementi utili alle indagini che riguardano l’affidamento di lavori. Sarebbero 11 le persone indagate, tra le quali il sindaco Antonio, di recente candidato alle elezioni regionali nella lista di, edell’europarlamentare Fulvio, alcuni assessori anche non più in carica e imprenditori impegnati nei ...

