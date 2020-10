Grande Fratello Vip: “sta per entrare un nuovo concorrente gay” (Di martedì 13 ottobre 2020) Vi avevamo già prospettato la possibilità di un prolungamento del Grande Fratello Vip che andrà in onda fino a febbraio 2021. Per smuovere le acque e creare nuove interessanti dinamiche, la produzione avrebbe già in mente di ampliare la rosa dei concorrenti a partire già dalle prossime puntate. Tommaso Zorzi, uno dei personaggi più chiacchierati della casa, avrebbe manifestato il desiderio di avere un coinquilino dello stesso orientamento sessuale. Queste le sue parole, riportate anche da Novella 2000: “Voi non mi capite, tra maschi etero vi comprendete di più, è un linguaggio. Ma non credo sia una cosa discriminante, è così. Poi non so, ma c’è un’energia nella comunità LGBT che non sento altrove. Parlo di drag, trans, gay, lesbiche, ... Leggi su trendit (Di martedì 13 ottobre 2020) Vi avevamo già prospettato la possibilità di un prolungamento delVip che andrà in onda fino a febbraio 2021. Per smuovere le acque e creare nuove interessanti dinamiche, la produzione avrebbe già in mente di ampliare la rosa dei concorrenti a partire già dalle prossime puntate. Tommaso Zorzi, uno dei personaggi più chiacchierati della casa, avrebbe manifestato il desiderio di avere un coinquilino dello stesso orientamento sessuale. Queste le sue parole, riportate anche da Novella 2000: “Voi non mi capite, tra maschi etero vi comprendete di più, è un linguaggio. Ma non credo sia una cosa discriminante, è così. Poi non so, ma c’è un’energia nella comunità LGBT che non sento altrove. Parlo di drag, trans, gay, lesbiche, ...

“ Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del GF Vip” ha detto Signorini questo pomeriggio a Casa Chi. “È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corte ...

Mentre Elisabetta Gregoraci è reclusa al Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato Francesco Bettuzzi dà qualche particolare sulla loro passata relazione. Una love story durata tre anni, vissuta in gran ...

