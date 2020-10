Grande Fratello Vip, "nuovo concorrente gay": la bomba di Alfonso Signorini, effetto-Zorzi? (Di martedì 13 ottobre 2020) “Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella casa del Grande Fratello Vip”. Così Alfonso Signorini ha annunciato una novità importante che riguarderà il reality show di Canale 5: l'ingresso dovrebbe avvenire nelle prossime due settimane, tre al massimo. Per ora da Mediaset bocche cucite sul nome: il concorrente è avvolto nel mistero, chissà che non farà il suo ingresso nella casa più spiata insieme a Paolo Brosio che, dopo aver superato la positività al coronavirus, si è detto pronto a rispettare l'accordo con il GF Vip. Di certo c'è che questa edizione è parecchio “gay-friendly”: c'è Tommaso Zorzi che si è caricato sulle spalle il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Ungay entrerà presto nella casa delVip”. Cosìha annunciato una novità importante che riguarderà il reality show di Canale 5: l'ingresso dovrebbe avvenire nelle prossime due settimane, tre al massimo. Per ora da Mediaset bocche cucite sul nome: ilè avvolto nel mistero, chissà che non farà il suo ingresso nella casa più spiata insieme a Paolo Brosio che, dopo aver superato la positività al coronavirus, si è detto pronto a rispettare l'accordo con il GF Vip. Di certo c'è che questa edizione è parecchio “gay-friendly”: c'è Tommasoche si è caricato sulle spalle il ...

GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GFVIP! Ci salutiamo... ma solo per qualche giorno: la prim… - trash_italiano : Stefania Orlando prima della puntata del #GFVIP confessa: 'ho preso lo Xanax' e la regia stacca -VIDEO - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - saraosalvatore : RT @Vince7914: Cmq non per essere pignolo ma programmi come il grande fratello e quello della d'urso delle 5 sfere vanno chiusi sono più di… - 25e82c1a95c1496 : RT @aardley7: Ragazzi questa è la litigata migliore degli ultimi anni, siamo vicini ai livelli della litigata storica tra Vittorio e Federi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, i compensi dei concorrenti. E “a Giulio Berruti (fidanzato della Boschi) avevano… Il Fatto Quotidiano Adua e Massimiliano nel tugurio tornano a parlare del passato tra confessioni e dolore

Nuovo faccia a faccia tra passato e presente per Adua del Vesco e Massimiliano Morra: ecco le ultime news dal GF VIP 5 ...

Tommaso Zorzi provoca Matilde Brandi: “Vorresti essere al posto suo”

Tommaso Zorzi ha lanciato una provocazione a Matilde Brandi, che ancora una volta non ha espresso parole carine su Maria Teresa al GF Vip.

Nuovo faccia a faccia tra passato e presente per Adua del Vesco e Massimiliano Morra: ecco le ultime news dal GF VIP 5 ...Tommaso Zorzi ha lanciato una provocazione a Matilde Brandi, che ancora una volta non ha espresso parole carine su Maria Teresa al GF Vip.