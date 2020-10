Grande Fratello Vip | i compensi dei concorrenti E “a Giulio Berruti fidanzato della Boschi avevano offerto 200 mila euro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) A un mese dal debutto, ilVip prosegue la sua corsa con ascolti altalenanti ma soddisfacenti per Mediaset che avrebbe deciso di allungare la messa in onda su Canale 5 addirittura fino a febbraio 2021. Ma quanto hanno intascato iper partecipare a questa edizione? Il Corriere dello Sport ha focalizzato la sua attenzione su Elisabetta Gregoraci, al centro delle dinamiche per il flirt con il velino Pierpaolo Petrelli e per il clima teso con l’ex marito Flavio Briatore, con tanto di lettera di quest’ultimo in diretta tv. Secondo il sito in questione il suo cachet si aggirerebbe tra i 10 e i 20euro a settimana, a cui si aggiungerebbero altri 8euro a puntata per le ospitate in studio. Cifre che non risultano al momento confermate ma nemmeno smentite, un ...