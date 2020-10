Grande Fratello Vip e il “nuovo concorrente gay” anticipato da Alfonso Signorini: ecco chi sarebbe (Di martedì 13 ottobre 2020) Vi abbiamo riportato, poco fa, la notizia dell’imminente ingresso di un misterioso concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Dell’argomento si è parlato anche nel salotto di Barbara d’Urso. A Pomeriggio 5, infatti, il fotoreporter Alan Fiordelmondo, ospite del talk ha fornito un’indiscrezione che ha dato adito a numerosi sospetti sull’identità del misterioso concorrente gay di cui ha parlato il conduttore Alfonso Signorini a Casa Chi. Queste le sue parole: Si sta aprendo l’ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi in modo tale da sollazzare il percorso di Tommaso. Tra l’altro è una persona con cui Tommaso quest’estate ha trascorso una ... Leggi su trendit (Di martedì 13 ottobre 2020) Vi abbiamo riportato, poco fa, la notizia dell’imminente ingresso di un misteriosonella casa delVip. Dell’argomento si è parlato anche nel salotto di Barbara d’Urso. A Pomeriggio 5, infatti, il fotoreporter Alan Fiordelmondo, ospite del talk ha fornito un’indiscrezione che ha dato adito a numerosi sospetti sull’identità del misteriosogay di cui ha parlato il conduttorea Casa Chi. Queste le sue parole: Si sta aprendo l’ipotesi di far entrare nella casa un personaggio gay che ha già partecipato ad altri programmi televisivi in modo tale da sollazzare il percorso di Tommaso. Tra l’altro è una persona con cui Tommaso quest’estate ha trascorso una ...

GF Vip, quanti figli ha Maria Teresa Ruta? Guenda non è affatto figlia unica

GF Vip, Maria Teresa Ruta partecipa al famosissimo reality di Canale 5 con Guenda Goria, ma quanti figli ha esattamente? Scopriamolo insieme.

Claudio Sona nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5?

1Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che a diventare un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5 sia niente che meno che Claudio Sona Sono passati alcuni anni da quando il pubblico ha ...

