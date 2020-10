‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Isa sulla nona puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 13 ottobre 2020) No, scusate, ma che motivo abbiamo di far continuare il reality fino a febbraio se praticamente già a metà ottobre abbiamo il vincitore? Non so, ditemi voi perché io non ho una grandissima memoria, ma a me non sembra di ricordare nella storia del Grandequalcuno che abbia mai preso una percentuale di gradimento come quella ottenuta ieri da Tommaso Zorzi, eh. Nel televoto sul preferito Zorzi ha ottenuto il 40 (QUARANTA) per cento su 14 opzioni. Il 40 su 14 opzioni. Dopo di lui c’era Maria Teresa Ruta con appena il 9% quindi non parliamo di distacco, parliamo di abisso, non parliamo di gradimento, parliamo di plebiscito. E io sono felice che una volta tanto il pubblico premi chi, nel bene e nel male, sta dando vita a questo reality. Tommaso è pungente, è acuto, è ironico, è capace di smuovere le acque, ...