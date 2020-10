Governo | no alla didattica a distanza L’insegnante | «Danni incalcolabili»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 13 ottobre 2020) «Spero non sia vero, dopo aver sentito per giorni che la scuola non si tocca e va salvaguardata in tutti i modi. Saremmo l’unico paese europeo a richiuderla, con danni incalcolabili». È la reazione di un’insegnante alla proposta, per ora non considerata dal governo, di fare la didattica a distanza per le scuole superiori. Simili le reazioni dei genitori sui social. «Era da dire… ovviamente i primi da sacrificare ragazzi e adolescenti… dopo un’estate a blaterare sui banchi monoposto… e molti ancora non sono riusciti a conoscere ancora i loro insegnanti perché non ancora nominati».