Gossip News: Tina furiosa con Gemma “hai scritto al mio ex Kikò Nalli?”, Signori annuncia “Un concorrente gay nella casa…” (Di martedì 13 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Tina furiosa con Gemma “hai scritto al mio ex”, dell’annuncio inaspettato di Alfonso Signorini e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Tina E Gemma: Una nuova lite tra Tina e Gemma ha infiammato il pomeriggio di canale 5. Questa volta, le due rivali sono finite a battibeccare pesantemente, tanto che a un certo punto Tina ha affermato: “Hai scritto al mio ex Kikò Nalli?”. Sembra, in effetti, che Gemma abbia scritto “Che bella ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancorarubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo dicon“haial mio ex”, dell’annuncio inaspettato di Alfonsoni e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Una nuova lite traha infiammato il pomeriggio di canale 5. Questa volta, le due rivali sono finite a battibeccare pesantemente, tanto che a un certo puntoha affermato: “Haial mio ex Kikò Nalli?”. Sembra, in effetti, cheabbia“Che bella ...

CorSport : #Reginaldo: 'La storia con la #Canalis mi ha rovinato la carriera. Ero solo il suo stallone' - mtvitalia : La cosa migliore è che non ci sono risentimenti, solo voglia di verità e di scrivere le proprie regole ?? #LittleMix… - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Agghiacciante, qui siamo veramente andati oltre. - generacomplotti : RT @AnnamariaTortor: #Ligabue rompe il silenzio: non sono #Gay, attenti alle fake news. E’ caccia al cantante misterioso - - RegalinoV : Rebel Wilson raggiante in Messico col suo compagno -