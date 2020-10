Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi su panorama

(Di martedì 13 ottobre 2020) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. Calano Lega e Pd mentre recupera consensi il M5S. Cresce ancora Fratelli d'Italia che arriva al 16%. Ma in sostanza la situazione sembra cristallizzata da mesi.Si parla anche di uno legato alla possibile nascita di un partito del premier Conte. Secondo i dati raccolti questa nuova realtà raggiungerebbe il 15%, raccogliendo gran parte dei voti dal M5S e dal Pd. Pochi gli elettori di centrodestra disposti a dare il loro.L'ultimoo è di:SWG per La7 del 12 ottobre Lega - 24,4 (-0,4% rispetto al 5 ottobre)Pd - 20,6% (-0,2%)M5S - 15,5% (+0,3%)FdI - 16% (+0,2%)FI - 5,9% (-0,1%)Italia Viva - ...