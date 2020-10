Gli stipendi calano sempre più: gli italiani guadagnano meno di 10 anni fa (Di martedì 13 ottobre 2020) I dati arrivano a confermare una cosa di cui ci eravamo resi conto da tempo. In Italia gli stipendi non fanno altro che calare, al contrario del costo della vita che invece sale sempre più, così come la pressione fiscale. Nel 2019 il salario mediano si è attestato a quota 39.189 dollari. Tuttavia lo stipendio mediano era arrivato a 39.967 dollari nel 2010 e 39.394 nel 2006. Il dato è ancora più evidente se si considera che, in termini di potere d’acquisto, gli stipendi mediani italiani sono cresciuti solo del 3,9% dal 1990, quindi addirittura in 30 anni. Tra le ragioni che spingono i nostri stipendi così in basso c’è una produttività bassissima e un’inflazione superiore alla media che fanno ... Leggi su ilparagone (Di martedì 13 ottobre 2020) I dati arrivano a confermare una cosa di cui ci eravamo resi conto da tempo. In Italia glinon fanno altro che calare, al contrario del costo della vita che invece salepiù, così come la pressione fiscale. Nel 2019 il salario mediano si è attestato a quota 39.189 dollari. Tuttavia loo mediano era arrivato a 39.967 dollari nel 2010 e 39.394 nel 2006. Il dato è ancora più evidente se si considera che, in termini di potere d’acquisto, glimedianisono cresciuti solo del 3,9% dal 1990, quindi addirittura in 30. Tra le ragioni che spingono i nostricosì in basso c’è una produttività bassissima e un’inflazione superiore alla media che fanno ...

