Gli aretini illustri e la Badia per le Giornate Fai d' autunno

Ripartono le Giornate Fai d'autunno e quest'anno l'appuntamento con l'Italia più bella si fa in 4. Per permettere a tutti di visitare in sicurezza mille luoghi straordinari del nostro paese, le ...

Il percorso comprende Palazzo Provincia con gli Uomini Illustri di De Carolis,Palazzo del Comune con il ritratto di Pietro Aretino, il Duomo col monumento sepolcrale di Francesco Redi, la Fortezza col ...

