Giulia D’Urso non perdona lo sbaglio di Raselli | C’è rabbia | abbiamo litigato…”

Leggi su meteoweek

(Di martedì 13 ottobre 2020)D’Urso torna a parlare del suo rapporto con Giuliospiegando una volta per tutto quello che realmente c’è tra i due in questi giorni. Quali sono state le sue parole? La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha cercato di mantenere il silenzio per tutti questi giorni, cercando di capire come si sarebbe … L'articoloD’Urso nonlodi: C’èlitigato…” proviene da www.meteoweek.com.