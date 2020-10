Gite | sport | feste e ristoranti Ecco il testo del nuovo Dpcm anti-Covid

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tra le principali misure previste nelfirmato dal premier Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza, che contiene le nuove misure di contrasto al-19, ci sono il divieto diprivate, la stretta sulla movida, l'uso della mascherina obbligatoria al chiuso e all'aperto, lo stop ascolastiche e allodi contatto. In particolare, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garta in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non ...