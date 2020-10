Girorgia Meloni | 6 domande sul nuovo Dpcm Covid

Leggi su freeskipper

(Di martedì 13 ottobre 2020) di Giorgia. Breviche mi vengono leggendo alcune disposizioni dell’ultimo decreto: 1. Perché un locale dovrebbe chiudere alle 24 se rispetta tutte le misure per prevenire il contagio stabilite dal Governo? 2. Anche i centri sociali dovranno chiudere alle 24 o potranno continuare a violare le regole come fatto finora, perché non …