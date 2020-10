Giro d'Italia: Sagan vince decima tappa, sempre Almeida maglia rosa (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA - Lo slovacco Peter Sagan ha vinto per distacco la 10tappa del 103° Giro d'Italia di ciclismo, da Lanciano, Chieti, a Tortoreto, Teramo,, lunga 177 chilometri. Il portoghese Joao Almeida ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA - Lo slovacco Peterha vinto per distacco la 10del 103°d'di ciclismo, da Lanciano, Chieti, a Tortoreto, Teramo,, lunga 177 chilometri. Il portoghese Joaoha ...

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - FMCastaldo : #Salvini a luglio diceva che della mascherina 'non sapeva cosa farsene'. Sentirlo lamentarsi adesso non è ammissibi… - giroditalia : ????? Giro d'Italia + ?? Frecce Tricolori = ?? ???? Stay tuned ???? @ItalianAirForce @FrecceTricolori #Giro - pauantonmarti : RT @giroditalia: ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa al Gir… - PhilippeVANDER8 : RT @giroditalia: ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa al Gir… -