Giro d'Italia, Sagan vince a Tortoreto Lido. Almeida difende la Maglia Rosa (Di martedì 13 ottobre 2020) Peter Sagan ha vinto la decima tappa del Giro d'Italia 2020. Joao Almeida conserva la Maglia Rosa. Tortoreto Lido – E' Peter Sagan il vincitore della decima tappa del Giro d'Italia 2020. In una frazione caratterizzata dai casi di coronavirus, lo sloveno è riuscito a fare la differenza sull'ultimo strappo e tagliare da solo il traguardo di Tortoreto Lido. Alle spalle dell'ex campione campione del mondo Brandon McNulty (a 19″) e Joao Almeida (a 23″), che ha regolato il gruppo dei migliori.

