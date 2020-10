Giro d’Italia: Peter Sagan primo da solo a Tortoreto, Almeida sempre in rosa (Di martedì 13 ottobre 2020) Il 30enne fuoriclasse slovacco della Bora-Hansgrohe rompe un digiuno che durava da oltre 400 giorni e conquista finalmente il suo primo successo nella corsa rosa in solitaria e con grande determinazione Leggi su firenzepost (Di martedì 13 ottobre 2020) Il 30enne fuoriclasse slovacco della Bora-Hansgrohe rompe un digiuno che durava da oltre 400 giorni e conquista finalmente il suosuccesso nella corsain solitaria e con grande determinazione

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - giroditalia : ????? Giro d'Italia + ?? Frecce Tricolori = ?? ???? Stay tuned ???? @ItalianAirForce @FrecceTricolori #Giro - ItalianAirForce : Alla base di Rivolto, sede del 2° Stormo dell'#AeronauticaMilitare e casa delle @FrecceTricolori, è quasi tutto pro… - FantasistaEl : RT @giroditalia: ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa al Gir… - AnnibaleMicheli : RT @giroditalia: ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa al Gir… -

