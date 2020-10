Giro d'Italia, Jos van Emden accusa: troppe persone estranee negli hotel (Di martedì 13 ottobre 2020) Nove positivi al Covid-19 : tre corridori, Simon Yatres della Mitchelton, Steven Kruijswijk della Jumbo-Visma , Michael Matthews della Sunweb, e sei membri dello staff contagiati, sono i numeri del contagio da coronavirus per il momento accertati all'interno della ‘mega bolla' del Giro d'Italia di ciclismo. Ad accusare l'organizzazione è il ciclista olandese Jos van Emden, compagno di Kruijswijk alla Jumbo-Visma, che parlando a The Cycling Podcast, ha parlato di errori nella gestione degli hotel che nei giorni scorsi hanno ospitato le squadre. “Sin dai primi hotel, al buffet erano presenti persone che non facevano parte della bolla. Dieci squadre in ... Leggi su agi (Di martedì 13 ottobre 2020) Nove positivi al Covid-19 : tre corridori, Simon Yatres della Mitchelton, Steven Kruijswijk della Jumbo-Visma , Michael Matthews della Sunweb, e sei membri dello staff contagiati, sono i numeri del contagio da coronavirus per il momento accertati all'interno della ‘mega bolla' deld'di ciclismo. Adre l'organizzazione è il ciclista olandese Jos van Emden, compagno di Kruijswijk alla Jumbo-Visma, che parlando a The Cycling Podcast, ha parlato di errori nella gestione degliche nei giorni scorsi hanno ospitato le squadre. “Sin dai primi, al buffet erano presentiche non facevano parte della bolla. Dieci squadre in ...

