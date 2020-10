Giro d'Italia, due ciclisti e sei membri di staff positivi al coronavirus (Di martedì 13 ottobre 2020) Almeno due ciclisti e sei membri dello staff nelle squadre del Giro d’Italia sono risultati positivi al Covid-19. I corridori sono Steven Kruijswijk team Jumbo-Visma e uno del Team Sumweb. I quattro... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 ottobre 2020) Almeno duee seidellonelle squadre deld’sono risultatial Covid-19. I corridori sono Steven Kruijswijk team Jumbo-Visma e uno del Team Sumweb. I quattro...

giroditalia : ????? Giro d'Italia + ?? Frecce Tricolori = ?? ???? Stay tuned ???? @ItalianAirForce @FrecceTricolori #Giro - ItalianAirForce : Alla base di Rivolto, sede del 2° Stormo dell'#AeronauticaMilitare e casa delle @FrecceTricolori, è quasi tutto pro… - ZZiliani : ULTIMORA. Due corridori positivi al Giro d'Italia. Mai così pochi da quando esiste il ciclismo. - Magrino1 : Avete passato una estate di piena pandemia a fare il cazzo che vi pare, in giro per #italia ed #europa? bene, le mi… - LaStampa : Entrambi i corridori sono stati messi subito in quarantena e isolati. Il team australiano, che aveva già perso per… -