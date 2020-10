Giro d’Italia da dimenticare per la Mitchelton Scott: 4 membri dello staff positivi al coronavirus, dopo Yates si ritira la squadra intera (Di martedì 13 ottobre 2020) Solo due ciclisti in gara al Giro d’Italia sono risultati positivi al coronavirus dopo i controlli effettuati tra domenica e lunedì, prima giornata di riposo della Corsa Rosa. Sei, invece, i membri dello staff che sono stati contagiati dal Covid-19, 4 del team Mitchelton Scott, squadra di Simon Yates, costretto a ritirarsi proprio perchè positivo al coronavirus. dopo essersi confrontata con Rcs Sport, la Mitchelton Scott ha deciso di ritirarsi dal Giro d’Italia 2020: scelta fatta per concentrarsi sulla salute di tutta la squadra e per ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Solo due ciclisti in gara ald’Italia sono risultatiali controlli effettuati tra domenica e lunedì, prima giornata di riposo della Corsa Rosa. Sei, invece, iche sono stati contagiati dal Covid-19, 4 del teamdi Simon, costretto arsi proprio perchè positivo alessersi confrontata con Rcs Sport, laha deciso dirsi dald’Italia 2020: scelta fatta per concentrarsi sulla salute di tutta lae per ...

