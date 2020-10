Giro d’Italia, 8 nuovi positivi al Covid: 2 sono corridori. La Mitchelton Scott si ritira (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo la positività di Yates, il Giro d'Italia conta nuovi contagi da coronavirus. Sei membri dello staff, quattro della Mitchelton - Scott, uno del Team Ag2r-La Mondiale e uno del Team Ineos Grenadiers, sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento”. Uno dei due corridori è Steven Kruijswijk, il nome è stato ufficializzato dalla Jumbo Visma.La Mitchelton Scott ha deciso di lasciare il Giro d’Italia dopo essersi confrontata con Rcs Sport. In seguito ai risultati dei test effettuati nel giorno di riposo, la formazione australiana ha deciso di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo latà di Yates, ild'Italia contacontagi da coronavirus. Sei membri dello staff, quattro della, uno del Team Ag2r-La Mondiale e uno del Team Ineos Grenadiers,risultatial-19 estati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento”. Uno dei dueè Steven Kruijswijk, il nome è stato ufficializzato dalla Jumbo Visma.Laha deciso di lasciare ild’Italia dopo essersi confrontata con Rcs Sport. In seguito ai risultati dei test effettuati nel giorno di riposo, la formazione australiana ha deciso di ...

