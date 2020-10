Giro d’Italia 2020, la Mitchelton-Scott abbandona la corsa con effetto immediato (Di martedì 13 ottobre 2020) La Mitchelton-Scott ha abbandonato il Giro d’Italia 2020 dopo averlo comunicato a Rcs. La decisione, che ha effetto immediato, ha alla base le diverse positività riscontrate all’interno del gruppo squadra (non tra i corridori, anche se qualche giorno fa era stato trovato positivo il capitano Simon Yates) e così la formazione australiana ha deciso di salvaguardare la bolla degli altri team lasciando la corsa rosa: “In seguito ai risultati dei test RT-PCR effettuati nel giorno di riposo, la formazione australiana ha deciso di ritirare la sua squadra per concentrarsi sulla salute dei suoi corridori e del suo staff e per salvaguardare la bolla dei team”. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Lahato ild’Italiadopo averlo comunicato a Rcs. La decisione, che ha, ha alla base le diverse positività riscontrate all’interno del gruppo squadra (non tra i corridori, anche se qualche giorno fa era stato trovato positivo il capitano Simon Yates) e così la formazione australiana ha deciso di salvaguardare la bolla degli altri team lasciando larosa: “In seguito ai risultati dei test RT-PCR effettuati nel giorno di riposo, la formazione australiana ha deciso di ritirare la sua squadra per concentrarsi sulla salute dei suoi corridori e del suo staff e per salvaguardare la bolla dei team”.

