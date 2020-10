Giro d’Italia 2020 | anche la Jumbo-Visma si ritira dalla corsa

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020)laha lasciato ild’Italia. La squadra non si è presentata al foglio firma e così sono due i team che non prenderanno parte alla decima tappa e che hanno dunque abbandonato lain corso d’opera dopo la Mitchelton-Scott che ha preso questa decisione in seguito ai tanti casi di coronavirus emersi all’interno del gruppo. Con laout saltano dunque altri otto corridori dal103 per il rammarico di Rcs.