Giro D'Italia 103: Peter Sagan vince la 10 tappa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oggi 13 Ottobre 2020 si è corsa la decima tappa del Giro D'Italia 103 tra Lanciano a Tortoreto, in una giornata strana dove il Covid ha fatto ritirare due squadre di corridori.Ma non è mancato di certo lo spettacolo con la vittoria di Sagan e la caduta di Gaviria che come un lottatore di pugilato si è rialzato ed ha ripreso a correre.A creare pericoli come sempre la pioggia, che batteva senza mai fermarsi. Leggi anche: Giro D'italia nello sbando: squadre ritirate per contagio da Covid Giro D'Italia 103: la decima tappa Si parte in 145 sui 176 di inizio corsa con il piede sull'acceleratore nei primi 100 km, che vedono la fuga di diversi corridori, tra cui Sagan e Ganna.Dopo aver resistito al ritorno del ...

