Giornata nazionale tumore al seno metastatico, oggi accendiamo un faro viola (Di martedì 13 ottobre 2020) Di Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera e Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari Sociali della Camera oggi in occasione della Giornata nazionale sul tumore metastatico alla mammella, il palazzo di Montecitorio alle 19.40 si illuminerà di viola. Un segno di vicinanza e di rispetto che vogliamo dedicare a tutte quelle donne che ogni giorno convivono e lottano contro il tumore al seno metastatico. Perché è proprio su di loro che dobbiamo accendere un faro. Si tratta di una patologia che interessa 37 mila donne in Italia, che lavorano, che studiano, che sono madri, sorelle, compagne e amiche. Dobbiamo impegnarci affinché queste donne non si sentano sole nel ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 13 ottobre 2020) Di Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera e Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari Sociali della Camerain occasione dellasulalla mammella, il palazzo di Montecitorio alle 19.40 si illuminerà di. Un segno di vicinanza e di rispetto che vogliamo dedicare a tutte quelle donne che ogni giorno convivono e lottano contro ilal. Perché è proprio su di loro che dobbiamo accendere un. Si tratta di una patologia che interessa 37 mila donne in Italia, che lavorano, che studiano, che sono madri, sorelle, compagne e amiche. Dobbiamo impegnarci affinché queste donne non si sentano sole nel ...

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul… - GiuseppeConteIT : Sono finalmente rientrati in Italia padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio: li ho accolti in aeroporto, insiem… - Corriere : Giornata nazionale del camminare: i 60 percorsi più belli in Italia - SenatoStampa : .@Pres_Casellati ha ricevuto a #PalazzoGiustiniani delegazione di @europadonnait, guidata da presidente @r_dantona… - europadonnait : Le migliaia di cartoline firmate dai cittadini che hanno aderito alla nostra iniziativa per l'istituzione della Gio… -