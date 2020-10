Gf Vip, Pupo senza freni contro la concorrente: mai così cattivo (Di martedì 13 ottobre 2020) Attimi di tensione durante la diretta di lunedì 12 ottobre del Grande Fratello Vip: Pupo, solito essere un opinionista ironico e leggero, non ha accettato di buon grado gli interventi velenosi di una concorrente. Pupo così senza freni e cattivo non lo si era mai visto, almeno fino a quando Francescka Pepe non è intervenuta … L'articolo Gf Vip, Pupo senza freni contro la concorrente: mai così cattivo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Attimi di tensione durante la diretta di lunedì 12 ottobre del Grande Fratello Vip:, solito essere un opinionista ironico e leggero, non ha accettato di buon grado gli interventi velenosi di unacosìnon lo si era mai visto, almeno fino a quando Francescka Pepe non è intervenuta … L'articolo Gf Vip,la: mai cosìproviene da www.meteoweek.com.

