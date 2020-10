GF Vip, nella casa forse entrerà un altro concorrente gay: Alan Fiordelmondo rivela chi è (Di martedì 13 ottobre 2020) Nelle scorse settimane Tommaso Zorzi ha detto (probabilmente in maniera ironica) al GF che vorrebbe almeno un altro concorrente gay per vedere se può nascere un flirt. Ieri però l’influencer ha dichiarato che spera nell’ingresso di ragazzi LGBT nella casa per avere intorno anche persone simili a lui, con interessi in comune per passare del tempo con “chi è più vicino sotto tanti punti di vista”. Bene, Alfonso Signorini e gli autori potrebbero aver ascoltato le richieste del concorrente. Oggi a Pomeriggio 5 Alan Fiordelmondo ha rivelato che probabilmente nelle prossime puntate sbarcherà al GF Vip un ragazzo omosessuale. Il noto paparazzo ha dato qualche indizio, ha detto che il ... Leggi su biccy (Di martedì 13 ottobre 2020) Nelle scorse settimane Tommaso Zorzi ha detto (probabilmente in maniera ironica) al GF che vorrebbe almeno ungay per vedere se può nascere un flirt. Ieri però l’influencer ha dichiarato che spera nell’ingresso di ragazzi LGBTper avere intorno anche persone simili a lui, con interessi in comune per passare del tempo con “chi è più vicino sotto tanti punti di vista”. Bene, Alfonso Signorini e gli autori potrebbero aver ascoltato le richieste del. Oggi a Pomeriggio 5hato che probabilmente nelle prossime puntate sbarcherà al GF Vip un ragazzo omosessuale. Il noto paparazzo ha dato qualche indizio, ha detto che il ...

Claudio Sona nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5?

Queste le parole del conduttore: “Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del GF Vip. È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare”. Nel corso ...

