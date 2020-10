Germania-Svizzera Nations League 3-3 | un pareggio spettacolare

(Di martedì 13 ottobre 2020) Stasera 13 Ottobre 2020 alle ore 20:45 nello Stadio RheinEnergie (Colonia) si è disputata la partita.La partita è stata una continua montagna russa che non finiva mai di stupire e emozionare.Lache aveva vinto nella scorsa partita non rinnova la vittoria e pareggia contro unache gioca ad armi pari senza mai mollare.Per gli amanti di questo sport una partita da ricordare. Leggi anche:: formazioni e dove vederla: formazioni(4-3-3): Neuer; Gosens, Rudiger, Ginter, Klostermann; Kroos, Goretzka, Kimmich; Gnabry, Havertz, Werner. Ct: ...

