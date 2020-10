Germania-Svizzera, il gol del 3-3 è una magia: Gnabry col tacco (VIDEO) (Di martedì 13 ottobre 2020) Germania-Svizzera si candida come partita più bella della Nations League 2020/2021. Occasioni, ritmi alti e continui ribaltamenti di fronte hanno permesso ai telespettatori di assistere ad un match spettacolare. Ma il gesto tecnico più bello della serata si è registrato solo al 60′ di gioco. Sul risultato di 3-2 per gli elvetici, la Germania ha risposto con una magia di uno degli interpreti più talentuosi: cross di Werner e colpo di tacco di Gnabry che non ha lasciato scampo a Sommer. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020)si candida come partita più bella della Nations League 2020/2021. Occasioni, ritmi alti e continui ribaltamenti di fronte hanno permesso ai telespettatori di assistere ad un match spettacolare. Ma il gesto tecnico più bello della serata si è registrato solo al 60′ di gioco. Sul risultato di 3-2 per gli elvetici, laha risposto con unadi uno degli interpreti più talentuosi: cross di Werner e colpo didiche non ha lasciato scampo a Sommer.

