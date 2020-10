Genshin Impact sta per ricevere la nuova regione Dragonspine (Di martedì 13 ottobre 2020) Genshin Impact riceverà una nuova area di gioco a dicembre poiché lo sviluppatore MiHiYo ha promesso aggiornamenti della roadmap ogni sei settimane.Sul blog ufficiale di Genshin Impact, MiHoYo ha annunciato che la terza regione del gioco, chiamata Dragonspire, arriverà nel gioco verso la fine di dicembre.La nuova regione sarà introdotta tramite un evento in-game che apparentemente orienterà i giocatori in questa nuova area. Lo sviluppatore stima l'arrivo del contenuto il 23 dicembre.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020)riceverà unaarea di gioco a dicembre poiché lo sviluppatore MiHiYo ha promesso aggiornamenti della roadmap ogni sei settimane.Sul blog ufficiale di, MiHoYo ha annunciato che la terzadel gioco, chiamata Dragonspire, arriverà nel gioco verso la fine di dicembre.Lasarà introdotta tramite un evento in-game che apparentemente orienterà i giocatori in questaarea. Lo sviluppatore stima l'arrivo del contenuto il 23 dicembre.Leggi altro...

trap_post : RT @horny_boi_dm: #venti #Genshin_Impact #nsfw #porn #trap #femboy more venti ?? - exotronomy : genshin impact non va nemmeno sul telefono - 6NTSC6PAL6 : RT @horny_boi_dm: #venti #Genshin_Impact #nsfw #porn #trap #femboy more venti ?? - RingoRango4 : RT @horny_boi_dm: #venti #Genshin_Impact #nsfw #porn #trap #femboy more venti ?? - NerdPool_IT : Genshin Impact: miHoYo si esprime sugli aggiornamenti! -