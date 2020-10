Gassman e Gf Vip battono Chiara Ferragni nella sfida tv del lunedì sera (Di martedì 13 ottobre 2020) La fiction di Rai 1 e il Grande Fratello Vip vincono la sfida tv del lunedì sera, lasciando indietro Chiara Ferragni - Unposted, il documentario sull’influencer trasmesso su Rai 2 con una serata evento.nella serata di ieri, lunedì 12 ottobre 2020, su Rai1 la fiction in prima visione Io Ti Cercherò ha conquistato 4.649.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5, invece, il Grande Fratello Vip ha attirato 3.120.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Rai2 Chiara Ferragni – Unposted ha raccolto 918.000 spettatori pari al 3.7% di share. A seguire Fenomeno Ferragni, intervista all’imprenditrice digitale con Simona Ventura, ha intrattenuto 664.000 spettatori e il 4.1% di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) La fiction di Rai 1 e il Grande Fratello Vip vincono latv del lunedì, lasciando indietro- Unposted, il documentario sull’influencer trasmesso su Rai 2 con unata evento.ta di ieri, lunedì 12 ottobre 2020, su Rai1 la fiction in prima visione Io Ti Cercherò ha conquistato 4.649.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5, invece, il Grande Fratello Vip ha attirato 3.120.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Rai2– Unposted ha raccolto 918.000 spettatori pari al 3.7% di share. A seguire Fenomeno, intervista all’imprenditrice digitale con Simona Ventura, ha intrattenuto 664.000 spettatori e il 4.1% di ...

La fiction di Rai 1 "Io ti cercherò" e il "Grande Fratello Vip" vincono la sfida tv del lunedì sera, lasciando indietro "Chiara Ferragni - Unposted", il documentario sull'influencer trasmesso su Rai 2.

