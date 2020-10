Gal Gadot sarà Cleopatra al cinema. Ma scoppiano le polemiche sul colore della sua pelle (Di martedì 13 ottobre 2020) Gal Gadot story sfoglia la gallery ««I don’t matter if you are black or white», cantava Michael Jackson in una delle sue canzoni più famose. Eppure, proprio il colore della pelle è – ancora una volta – al centro di forti polemiche. Gal Gadot, 35 anni, attrice israeliana nota per i suoi ruoli nei film Fast and Furious e Wonder Woman – di cui è stata la protagonista – ha annunciato su Twitter che interpreterà Cleopatra, la ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 ottobre 2020) Galstory sfoglia la gallery ««I don’t matter if you are black or white», cantava Michael Jackson in una delle sue canzoni più famose. Eppure, proprio ilè – ancora una volta – al centro di forti. Gal, 35 anni, attrice israeliana nota per i suoi ruoli nei film Fast and Furious e Wonder Woman – di cui è stata la protagonista – ha annunciato su Twitter che interpreterà, la ...

